Координатор филиала фонда «Защитники Отечества» помогла в реабилитации ветерана СВО

Специалист также помогла сестре участника спецоперации получить психологическую помощь. Социальные координаторы карельского филиала фонда «Защитники Отечества» продолжают помогать ветеранам специальной военной операции и их семьям.
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