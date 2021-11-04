Полицейские в Амурской области задержали мужчин, перевозивших особо крупную партию наркотиков

В ходе спланированной операции полицейские МО МВД России «Михайловский» Амурской области, при силовой поддержке отряда специального назначения «Гром» УКОН УМВД, задержали двух граждан, у которых изъяли 5350 разовых доз наркотического вещества.
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