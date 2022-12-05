Патрик Беверли эмоционально отреагировал на данк Леброна Джеймса

Форвард «Лейкерс» Леброн Джеймс исполнил эффектный данк в матче с «Уизардс» (130:119). Данк Джеймса вызвал эмоциональную реакцию у защитника «озерников» Патрика Беверли, который сперва толкнул одного из игроков «Вашингтона», а затем самого Леброна.