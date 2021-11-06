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В Крыму предложили сменить тактику борьбы за скифское золото

Смена адвокатов и тактики защиты может позволить вернуть коллекцию скифского золота в Крым. Об этом заявил замруководителя рабочей группы по международно-правовым вопросам при постоянном представительстве РК при президенте Александр Молохов .

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