В Крыму предложили сменить тактику борьбы за скифское золото

Смена адвокатов и тактики защиты может позволить вернуть коллекцию скифского золота в Крым. Об этом заявил замруководителя рабочей группы по международно-правовым вопросам при постоянном представительстве РК при президенте Александр Молохов .
Смена адвокатов и тактики защиты может позволить вернуть коллекцию скифского золота в Крым. Об этом заявил замруководителя рабочей группы по международно-правовым вопросам при постоянном представительстве РК при президенте Александр Молохов .
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