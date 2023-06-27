Военное обозрение

3 460 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Виталий Цуканов
    Жечь свинорылых укрожидонацистовРСЗО «Град» с тер...
  • Леонид
    Доставкой своим ходом в Москву? :-)ЧВК «Вагнер» пере...
  • Traveller
    Так и хочется задать три вопроса. 1. Сколько стоит содержать две дивизии военного времени призванных бездельников-сро...Президент России ...

На совещании при президенте глава Росгвардии был в камуфляже, а министр обороны - в гражданском костюме

На совещании при президенте глава Росгвардии был в камуфляже, а министр обороны - в гражданском костюме

После оглашения своего послания россиянам, которое вышло в эфир накануне в 22:10 мск, президент России провёл совещание с силовиками и членами администрации главы государства.

Вернуться к статье

Картина дня

наверх