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Аргументы и Факты

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Психолог объяснила, почему подростки тяжелее переживают влияние соцсетей

Психолог объяснила, почему подростки тяжелее переживают влияние соцсетей

Подростки острее взрослых реагируют на социальные сети, поскольку в этом возрасте мнение окружающих становится особенно важным, рассказала Донецкому агентству новостей практический интегративный психолог Татьяна Рязанцева.

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