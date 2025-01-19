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Стойло на месте: как США указали прибалтам (и заодно всей Европе) на их положение в пищевой цепи

Стойло на месте: как США указали прибалтам (и заодно всей Европе) на их положение в пищевой цепи

Балтийские «тигры» вчера внезапно осознали, что для США они никакие не друзья и не союзники, а так, вшивая мелочь, задача которой – лишь исправно вылизывать своему хозяину все причинные места.

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Комментарии
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мЗ
мирас Закироув
А, что,  мне нравится оценка прибалтов: &quot;Скот(ы) в стойле&quot;-класс!
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14 час.
Алексей Горшков
Сейчас стараниями англосаксов ВСЯ Европа нищает - а уж эти-то шавки просто сами к нам кинутся! Что бы их пропагандисты не кричали, а ИМЕННО Прибалтика - РЕКОРДСМЕН по поиску хозяина посильнее - 1917 год: Российская империя рухнула - кинулись к Германии! НА СЛЕДУЮЩИЙ ГОД - Германия развалилась - стали жопу лизать победившей Антанте. 1939 год - &quot;белым господам&quot; не до них, СССР сильнее - год репу почесали и в 1940 году вошли в его состав. 1941 год - Германия сильнее - ей отдались. 1944 год - СССР побеждает - &quot;Ваня! Я Ваша навеки!&quot;. 1991 год - Европа сильнее - &quot;Ваня - оккупант&quot;! Так что сами кинутся - Россия и Белоруссия - становятся сильнее, чем Европа - а &quot;переобувание в воздухе&quot; - присуще ПрОЕбалтам! А в некоем СНОБИЗМЕ, присущем ВСЕМУ населению (не только руководству) &quot;Трибалтийских вымиратов&quot; ВИНОВАТЫ МЫ САМИ ! Собственными руками лепили из их республик &quot;витрину СССР&quot;, воспитывая &quot;образцовых&quot; людей, забыв о том,что ранее они ПОД новгородцами были, которые их называли не иначе, как &quot;чухной немытой&quot;, затем они были ПОД Ливонским орденом, и немцы их даже в города, архитектурой которых прОЕБалты так гордятся, хотя к ней не имеют НИКАКОГО ОТНОШЕНИЯ - от силы на строительстве были подсобными &quot;Джамшутами&quot; - не пускали, затем наш Пётр I КУПИЛ их, как нагрузку к прибалтийским землям, буквально КАК СКОТ !!! Кроме Литвы ни у кого и государственности до распада Российской империи не было, да и Литва - сначала легла под Польшу, а уже при разделе последней - под Россию! Так что ни новгородцы, не досоветские россияне - как жители СССР в рот им не смотрели - а вот при Советской власти прибалты и возомнили про себя невесть что!
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14 час.
Семен Демин
Почему Америку догоняет Китай, а не Россия?
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8 час.

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