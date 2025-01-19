Стойло на месте: как США указали прибалтам (и заодно всей Европе) на их положение в пищевой цепи

Алексей Горшков

Сейчас стараниями англосаксов ВСЯ Европа нищает - а уж эти-то шавки просто сами к нам кинутся! Что бы их пропагандисты не кричали, а ИМЕННО Прибалтика - РЕКОРДСМЕН по поиску хозяина посильнее - 1917 год: Российская империя рухнула - кинулись к Германии! НА СЛЕДУЮЩИЙ ГОД - Германия развалилась - стали жопу лизать победившей Антанте. 1939 год - "белым господам" не до них, СССР сильнее - год репу почесали и в 1940 году вошли в его состав. 1941 год - Германия сильнее - ей отдались. 1944 год - СССР побеждает - "Ваня! Я Ваша навеки!". 1991 год - Европа сильнее - "Ваня - оккупант"! Так что сами кинутся - Россия и Белоруссия - становятся сильнее, чем Европа - а "переобувание в воздухе" - присуще ПрОЕбалтам! А в некоем СНОБИЗМЕ, присущем ВСЕМУ населению (не только руководству) "Трибалтийских вымиратов" ВИНОВАТЫ МЫ САМИ ! Собственными руками лепили из их республик "витрину СССР", воспитывая "образцовых" людей, забыв о том,что ранее они ПОД новгородцами были, которые их называли не иначе, как "чухной немытой", затем они были ПОД Ливонским орденом, и немцы их даже в города, архитектурой которых прОЕБалты так гордятся, хотя к ней не имеют НИКАКОГО ОТНОШЕНИЯ - от силы на строительстве были подсобными "Джамшутами" - не пускали, затем наш Пётр I КУПИЛ их, как нагрузку к прибалтийским землям, буквально КАК СКОТ !!! Кроме Литвы ни у кого и государственности до распада Российской империи не было, да и Литва - сначала легла под Польшу, а уже при разделе последней - под Россию! Так что ни новгородцы, не досоветские россияне - как жители СССР в рот им не смотрели - а вот при Советской власти прибалты и возомнили про себя невесть что!