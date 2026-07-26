«Арсенал» готов платить Винисиусу рекордную зарплату в истории клуба – более 400 тысяч фунтов в неделю (The Telegraph)

«Арсенал» готов сделать Винисиуса Жуниора самым высокооплачиваемым игроком в истории клуба. Ранее сообщалось , что «канониры» рассматривают трансфер бразильского вингера в случае, если он откажется продлевать контракт с « Реалом », истекающий летом 2027 года.