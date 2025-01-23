Куда исчезли 47 миллионов рублей, выделенных на развитие туризма Подмосковья

В Московской области начато расследование уголовного дела о мошенничестве, связанное с нарушением финансового законодательства при использовании бюджетных средств, выделенных для поддержки туристической отрасли .
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