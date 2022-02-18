Более 2,4 тыс. зданий в Петербурге и Ленобласти обыскивали после сообщений о бомбе

Оперативники проверили почти 260 школ. В четверг 17 февраля на электронные почты разных школ, судов и других учреждений Северной столицы и Ленинградской области поступили сообщения о минировании учебных заведений, магазинов и других организаций.
Оперативники проверили почти 260 школ. В четверг 17 февраля на электронные почты разных школ, судов и других учреждений Северной столицы и Ленинградской области поступили сообщения о минировании учебных заведений, магазинов и других организаций.
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