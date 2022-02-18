НЕВСКИЕ НОВОСТИ

407 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Ирина Петрова
    Новый банщик, на большее уже не тянетВолочкова показал...
  • Ирина Петрова
    Оставьте дочь в покое, у неё горе. Не лезьте в чужую жизнь..Болезнь не позвол...
  • Людмила
    Еврейство разрушает нашу страну.Петербуржцы за де...

Более 2,4 тыс. зданий в Петербурге и Ленобласти обыскивали после сообщений о бомбе

Оперативники проверили почти 260 школ. В четверг 17 февраля на электронные почты разных школ, судов и других учреждений Северной столицы и Ленинградской области поступили сообщения о минировании учебных заведений, магазинов и других организаций.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх