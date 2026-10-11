Бастрыкин потребовал отчет по делу об избиении женщины в Новосибирске

Председатель СК России поручил и. о. руководителя новосибирского управления Сергею Артеменко отчитаться о расследовании дела о хулиганстве, возбуждённого после того, как в троллейбусе группа молодых людей избила женщину, требовавшую уступить место, и преследовала её до остановки «Октябрьский универмаг».
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