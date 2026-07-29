Planet today
ГЛАВНОЕЛЕНТА
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Planet today

70 подписчиков

Путин торопит Пашиняна узнать наконец волю народа Армении

Путин торопит Пашиняна узнать наконец волю народа Армении

Любой исход возможного референдума станет для премьера Армении Пашиняна катастрофой. Так эксперты оценивают перспективы проведения в республике плебисцита о вступлении в ЕС или дальнейшем пребывании в ЕАЭС.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии