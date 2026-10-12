«Энергетическое перемирие» а ля Трамп — Москву покупаем, Киеву выкручиваем руки Зеленскому запретили бить по российским НПЗ, а в чём может выразиться встречный шаг России, если он будет, пока неясно Дональд Трамп написал в своей соцсети Truth Social о достижении соглашения между Россией и Украиной по так называемому «энергетическому перемирию».