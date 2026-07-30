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"Мы влюблены". Алла Пугачёва и иноагент Максим Галкин дали редкий комментарий о своих отношениях

"Мы влюблены". Алла Пугачёва и иноагент Максим Галкин дали редкий комментарий о своих отношениях

На закрытии фестиваля Laima Rendezvous 77-летняя Алла Пугачёва и 50-летний иноагент Максим Галкин признались, что они до сих пор влюблены друг в друга спустя 15 лет брака.

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