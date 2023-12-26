Нам рассказали, что будет с марками Mercedes и BMW через 10 лет

Как бренды они, вероятно, останутся, но повторят судьбу Volvo, которая была продана в Китай, и фактически перестанут быть европейскими автомобилями, такое мнение высказал помощник президента России Максим Орешкин в интервью изданию «Эксперт».
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии