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За рулем

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Нам рассказали, что будет с марками Mercedes и BMW через 10 лет

Нам рассказали, что будет с марками Mercedes и BMW через 10 лет

Как бренды они, вероятно, останутся, но повторят судьбу Volvo, которая была продана в Китай, и фактически перестанут быть европейскими автомобилями, такое мнение высказал помощник президента России Максим Орешкин в интервью изданию «Эксперт».

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