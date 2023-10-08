Представители палестинского движения ХАМАС утверждают, что взяли в плен нескольких израильских генералов.
Движение ХАМАС заявило, что взяло в плен нескольких генералов Израиля
Комментарии
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Константин Белимов
Не пойму, почему я рад этой новости, не понятно? Наверное потому, что Израиль помогает фашистам, нашим врагам, своих то они уже забыли кто их гнобил в 1941-1945 годах и кто их освободил от уничтожения забыл? Память им надо бы поправить свиньям
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4 н.
ПА
Павел Александрович
Интересно было бы узнать, "вспомнили" бы Пугачева с Галкиным, попав в руки палестинцев, что они опять "русские"?
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4 н.
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