Движение ХАМАС заявило, что взяло в плен нескольких генералов Израиля

Константин Белимов

Не пойму, почему я рад этой новости, не понятно? Наверное потому, что Израиль помогает фашистам, нашим врагам, своих то они уже забыли кто их гнобил в 1941-1945 годах и кто их освободил от уничтожения забыл? Память им надо бы поправить свиньям