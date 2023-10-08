360
360°НовостиЭфир
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

360

162 268 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

Движение ХАМАС заявило, что взяло в плен нескольких генералов Израиля

Движение ХАМАС заявило, что взяло в плен нескольких генералов Израиля

Представители палестинского движения ХАМАС утверждают, что взяли в плен нескольких израильских генералов.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Константин Белимов
Не пойму, почему я рад этой новости, не понятно? Наверное потому, что Израиль помогает фашистам, нашим врагам, своих то они уже забыли кто их гнобил в 1941-1945 годах и  кто их освободил от уничтожения забыл? Память им надо бы поправить свиньям
Ответить
4 н.
ПА
Павел Александрович
Интересно было бы узнать,  &quot;вспомнили&quot; бы Пугачева с Галкиным, попав в руки палестинцев, что они опять &quot;русские&quot;?
Ответить
4 н.

Картина дня

наверх