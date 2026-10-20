US President Donald Trump has no task today to establish a truce in eastern Europe, and even more so some kind of lasting peace there, said political analyst Alexander Nosovich.
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