Знаки зодиака, проклятые Вселенной: миф или реальность?

На протяжении веков люди интересовались влиянием звезд на их судьбу. Зодиакальные знаки, основанные на положении Солнца в момент рождения, стали инструментом для предсказания характера, жизненного пути и даже … проклятий.
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