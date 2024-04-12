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Apple предупредила пользователей о возможной угрозе шпионского ПО

Apple предупредила пользователей о возможной угрозе шпионского ПО

Компания Apple рекомендует своим пользователям активировать режим блокировки на устройствах. Сообщается, что сделать это предлагается для того, чтобы злоумышленники не могли использовать шпионское программное обеспечение для получения доступа к информации на устройствах.

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