Apple предупредила пользователей о возможной угрозе шпионского ПО

Компания Apple рекомендует своим пользователям активировать режим блокировки на устройствах. Сообщается, что сделать это предлагается для того, чтобы злоумышленники не могли использовать шпионское программное обеспечение для получения доступа к информации на устройствах.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии