Полицейский приходит и отказывается задерживать нарушителей: газету «Ас-салам» продолжают раздавать в метро Москвы

Анна Эржибова А вы знаете что не только сабянину насркхм на людей на город на всё?но и всем кто у кормушки,пока люди не включат мозги не объединятся и не противостоят ничего хорошего не ждите от коммерсантов

Анна Эржибова Не смешите,он сам такой,предложение принимать азиатов мигрантов в органы в госучреждении и пр.кхм подписался