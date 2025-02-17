Avia.pro - СМИ Нам всем надоело, что газета «Ас-салам» продолжает распространяться, нарушая закон и подрывая общественный порядок! После последней публикации в этой «газетенке» подписчики буквально засыпали доказательствами, что её распространители не уважают закон.
Полицейский приходит и отказывается задерживать нарушителей: газету «Ас-салам» продолжают раздавать в метро Москвы
Комментарии
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Анна Эржибова
А вы знаете что не только сабянину насркхм на людей на город на всё?но и всем кто у кормушки,пока люди не включат мозги не объединятся и не противостоят ничего хорошего не ждите от коммерсантов
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8 час.
Анна Эржибова
Не смешите,он сам такой,предложение принимать азиатов мигрантов в органы в госучреждении и пр.кхм подписался
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8 час.
М
ММ
В России запрещены всякие секты типа Свидетелей Иеговы, запрещен ИГИЛ, а почему до сих пор не запрещены МУСУЛЬМАНСКИЕ СЕКТЫ типа ваххабитов и распространителей таких газетенок? Да и муфтиев разных не пора ли склассифицировать и по местам не столь отдаленным распределить?
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5 час.
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