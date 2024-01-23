В Крыму предложили Зеленскому предъявить претензии на египетские пирамиды

Глава крымского правительства Владимир Константинов предложил президенту Украины Владимиру Зеленскому предъявить претензии на египетские пирамиды после подписания указа «Об исторически населенных украинцами территориях Российской Федерации».
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