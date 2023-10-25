Литва выразила протест России из-за снятия памятного знака епископу Рейнису

Global Look Press/Christian Spicker via www.imago-/www.imago-images.de Литва выразила России протест в связи со снятием во Владимире памятного знака в честь деятеля литовской католической церкви архиепископа Мечисловаса Рейниса, сообщает пресс-служба МИД республики.
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