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Правительство РФ обеспечит конверсию специальности оператора БПЛА в гражданскую

Правительство РФ обеспечит конверсию специальности оператора БПЛА в гражданскую

Заместитель председателя Совета Безопасности России и председатель партии «Единая Россия» Дмитрий Медведев сообщил, что правительство приняло решение о прямой конверсии военно‑учетной специальности оператора беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) в гражданскую.

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