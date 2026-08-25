Правительство РФ обеспечит конверсию специальности оператора БПЛА в гражданскую

Заместитель председателя Совета Безопасности России и председатель партии «Единая Россия» Дмитрий Медведев сообщил, что правительство приняло решение о прямой конверсии военно‑учетной специальности оператора беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) в гражданскую.
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