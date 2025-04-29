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Володин обвинил Клишаса в свободной трактовке норм Конституции России

Володин обвинил Клишаса в свободной трактовке норм Конституции России

Спикер Госдумы Вячеслав Володин на заседании Совета законодателей заявил, что глава комитета Совфеда по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас по-своему трактует нормы Конституции России.

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