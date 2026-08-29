Западный Берег и сектор Газа: один человек был убит после того, как израильские силы открыли огонь в Аль-Масдаре, к востоку от Дейр-эль-Балаха, в центре сектора Газа, ранее в тот же день.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии
- MS В результате раке...
- ЛС Около 3000 украин...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым