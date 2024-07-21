Водитель легкового автомобиля погиб после ДТП в Камском устье из-за несоблюдения правил дорожного движения

В результате ДТП, произошедшего вечером 21 июля в районе Камского устья, погиб 27-летний мужчина. По словам представителя Верхнеуслонской госавтоинспекции, водитель автомобиля не был пристегнут ремнем безопасности и скончался на месте происшествия.