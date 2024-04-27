В Архангельске обсудили проблемные вопросы бизнеса в рамках исполнения государственных (муниципальных) контрактов

25 апреля состоялся круглый стол на тему: «Проблемные вопросы бизнеса в рамках исполнения государственных (муниципальных) контрактов», организованный уполномоченным при Губернаторе Архангельской области по защите прав предпринимателей Иваном Кулявцевым при содействии Аппарата Уполномоченного при Президенте РФ по защите прав предпринимателей.
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