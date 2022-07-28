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В Хабаровском крае окончено расследование уголовного дела о вымогательстве денежных средств и кражах

В ходе предварительного следствия следователями Следственной части Следственного управления УМВД России по Хабаровскому краю доказана причастность неоднократно ранее судимого 35-летнего жителя краевого центра к вымогательству и трем эпизодам краж.

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