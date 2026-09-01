В России подорожал минимальный набор продуктов питания

Минимальный набор продуктов в России с начала года подорожал на 8,5%. По данным «Руспродсоюза», в июле месячная продуктовая корзина на одного человека в среднем стоила 8 тысяч 159 рублей.
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