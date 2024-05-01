НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Эдриан Ньюи об уходе из «Ред Булл»: «Чувствую, что сейчас настал подходящий момент передать эстафету другим, а для себя найти новый вызов»

Ньюи объявил об уходе из «Ред Булл». Глава конструкторского бюро подтвердил, что по условиям соглашения о прекращении сотрудничества до начала 2025 года будет заниматься работой над завершением проекта гиперкара «Ред Булл» RB17.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх