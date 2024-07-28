Захарова рассказала о «последней стадии низости» стран Запада

Действия Украины по разрушению энергетического сотрудничества России со странами Европы осуществляются по указанию Вашингтона и Лондона, а «последней стадией низости» со стороны Запада стал подрыв «Северных потоков», рассказала «Известиям» официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.