Захарова рассказала о «последней стадии низости» стран Запада

Действия Украины по разрушению энергетического сотрудничества России со странами Европы осуществляются по указанию Вашингтона и Лондона, а «последней стадией низости» со стороны Запада стал подрыв «Северных потоков», рассказала «Известиям» официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
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