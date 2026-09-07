Главное слабое место новой бронемашины США Lynx XM30

Дизайн и особенности Новая боевая машина пехоты (БМП) Lynx XM30, разработанная американским филиалом немецкого концерна Rheinmetall, представляет собой современную платформу с высокой степенью автоматизации и инновационными техническими решениями.
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