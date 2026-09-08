Times: Мировое время отвяжут от вращения Земли

Международные организации намерены окончательно отвязать стандарт мирового времени от физического вращения Земли, сообщает газета Times со ссылкой на сотрудника Национальной физической лаборатории Великобритании Сетнама Шемара.
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