В Иванове проходят благотворительные концерты в поддержку участников специальной военной операции

<p> Благотворительный концерт в поддержку участников специальной военной операции «Приблизим Победу», организованный региональным фондом «Своих не бросаем», состоялся в субботу, 11 ноября, в ТЦ «РИО» в Иванове.
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