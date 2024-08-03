Сенатора, обвиняемого в подготовке убийства, проверят на вменяемость

Члену Совета Федерации России Дмитрию Савельеву, обвиняемому в организации подготовки убийства бизнесмена, проведут экспертизу, которая позволит оценить его вменяемость, сообщает РИА Новости со ссылкой на информированный источник .
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