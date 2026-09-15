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Воспитанник «Арсенала» Дауман повторил достижение Руни, оформив дубль за команду АПЛ в 16 лет

Воспитанник «Арсенала» Дауман повторил достижение Руни, оформив дубль за команду АПЛ в 16 лет

Во вторник, 15 сентября, 16-летний полузащитник «Арсенала» Макс Дауман оформил дубль в ворота «Ипсвич Таун» (4:2) в матче 1/16 финала Кубка английской лиги.

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