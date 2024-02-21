Сотрудники автобазы в Северном отвозят помощь бойцам

Сотрудники автотранспортного предприятия «Автобаза Ильинское» на Дмитровском шоссе в свободное от работы время изготавливают для бойцов мобильные печи из газовых баллонов, заливают блиндажные свечи, делают минные щупы, плетут маскировочные сети, ремонтируют и отправляют на передовую автомобили.