Сотрудники автобазы в Северном отвозят помощь бойцам

Сотрудники автотранспортного предприятия «Автобаза Ильинское» на Дмитровском шоссе в свободное от работы время изготавливают для бойцов мобильные печи из газовых баллонов, заливают блиндажные свечи, делают минные щупы, плетут маскировочные сети, ремонтируют и отправляют на передовую автомобили.
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