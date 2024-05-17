В ООН острая нехватка денег. Организация вынуждена экономить на электричестве

Информационное агентство Bloomberg сообщило, что у Организации объединенных наций наблюдаются серьезные финансовые трудности, которые приводят к мерам жесткой экономии со стороны аппарата всемирной организации.
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