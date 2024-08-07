Спикер Сейма Литвы Чмилите-Нильсен предложила штрафы за оскорбление журналистов

Спикер Сейма Литвы Виктория Чмилите-Нильсен предлагает ввести штрафы за оскорбление журналистов. Она подготовила и подала поправки к Кодексу об административных правонарушениях в секретариат Сейма, об этом пишет lrt.
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