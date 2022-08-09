Попытка украинского танка уйти от 152-мм корректируемого снаряда «Краснополь» не увенчалась успехом

Российские военные в рамках специальной военной операции на Украине активно используют высокоточные боеприпасы различного типа для поражения бронетехники противника, в том числе и "Краснополь", который уже подтвердил свои высокие характеристики.
Российские военные в рамках специальной военной операции на Украине активно используют высокоточные боеприпасы различного типа для поражения бронетехники противника, в том числе и "Краснополь", который уже подтвердил свои высокие характеристики.
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