Военное обозрение

3 087 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Сергей Шубин
    У нас страна огромная! Всю объехать жизни не хватит. Не надо кормить извращенцев.В Европе предложи...
  • сергей руденко
    Не чего туда ездитьВ Европе предложи...
  • Семен Борисов
    Правильно!Что не нужно,хохлам отправляйте.Бесплатный металлолом будет для выпуска наших ракет,танков,самолётов!👍🤣Турция поставила ...

Попытка украинского танка уйти от 152-мм корректируемого снаряда «Краснополь» не увенчалась успехом

Попытка украинского танка уйти от 152-мм корректируемого снаряда «Краснополь» не увенчалась успехом

Российские военные в рамках специальной военной операции на Украине активно используют высокоточные боеприпасы различного типа для поражения бронетехники противника, в том числе и "Краснополь", который уже подтвердил свои высокие характеристики.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх