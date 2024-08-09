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  • Елена
    Класс, Олег! Какая чудесная история. 😊👏Бабушка и Сынок
  • Елена
    Не котейка, а Купидон боевой. 😊Кот молча перевод...
  • Нина Беспятова
    Очень добрая история. Котик молодец.Ангел

Воры)

Воры)

Случилось это, когда мы одним утром. Сидя на работе перед началом первой смены, пили кофе и курили. Уже было больше семи утра, и пора было начинать, когда.

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