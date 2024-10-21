Трамп заявил, что угрожал Путину ударить по Москве из-за Украины

Экс-президент США и кандидат на пост главы американского государства республиканец Дональд Трамп заявил, что якобы угрожал президенту России Владимиру Путину нанести удар по Москве в случае, если РФ «будет преследовать Украину».
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