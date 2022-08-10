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Российско-украинский состав Spirit вышел на ЧМ по Dota 2! В прошлом году игроки заработали за победу 18 млн долларов

Spirit выиграла у Outsiders (Virtus.pro) в плей-офф PGL Arlington Major. Выбери челлендж для стримеров и выиграй приз! Матч завершился победой Ярослава «Miposhka» Найденова со счетом 2:1.

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