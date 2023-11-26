Компания умершего тюменского олигарха отказывается подчиняться его наследникам

Тюменская компания «Офис-2009» подала апелляционную жалобу на решение суда. Причиной стало то, что организацию обязали передать копии документов, и вернуть 2,3 млрд рублей петербуржской компании «Грифон», являющейся доверительным управляющим активами умершего владельца тюменского «Стройлесбанка» Олега Бурлакова.
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