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Свежие комментарии

  • vitaliy03
    Богу богово. А каким боком здесь Зеленский? Такие решения ОН принимает!? Он хоть знает дорогу в церковь? Зеленскому з...Зеленский перенес...

Компания умершего тюменского олигарха отказывается подчиняться его наследникам

Тюменская компания «Офис-2009» подала апелляционную жалобу на решение суда. Причиной стало то, что организацию обязали передать копии документов, и вернуть 2,3 млрд рублей петербуржской компании «Грифон», являющейся доверительным управляющим активами умершего владельца тюменского «Стройлесбанка» Олега Бурлакова.

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