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Профессор Миршаймер: у Трампа осталось только два пути урегулирования на Украине

Профессор Миршаймер: у Трампа осталось только два пути урегулирования на Украине

Профессор Чикагского университета Джон Миршаймер высказал мнение, что у американского лидера Дональда Трампа есть только два пути урегулирования украинского конфликта после разговора с президентом России Владимиром Путиным.

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Комментарии
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Николс Кэйджович
А почему до сих пор жив зеля - наркоман?
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13 час.
Анастасия Гончарова
захотели бы давно уже прикончили эту свинью..в России очень много еще вредителей- пидарасов осталось😡
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11 час.
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