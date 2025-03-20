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Президент Финляндии Стубб призвал вооружить Украину «до зубов»

Президент Финляндии Стубб призвал вооружить Украину «до зубов»

Александр Стубб, президент Финляндии, призвал вооружить Украину «до зубов». Соответствующее заявление глава государства сделал в ходе интервью изданию Politico.

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Комментарии
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Svetlana Kuzmina
Меня изумляют эти карликовые страны такие как Прибалтийские Вымираты и Чухония (Финляндия) своими амбициями, , которые и странами-то назвать можно только с большой натяжкой. Призывы к вооружению Украины ляжет ещё большим крахом в экономики этих стран, но, видимо, они надеются, что Брюссель оплатит их &quot;тявканье&quot; и им не придётся раскошеливаться. Я рада, что микроскопические мозги глав этих государств помогают ЕС разрушаться изнутри.
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