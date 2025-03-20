Svetlana Kuzmina

Меня изумляют эти карликовые страны такие как Прибалтийские Вымираты и Чухония (Финляндия) своими амбициями, , которые и странами-то назвать можно только с большой натяжкой. Призывы к вооружению Украины ляжет ещё большим крахом в экономики этих стран, но, видимо, они надеются, что Брюссель оплатит их "тявканье" и им не придётся раскошеливаться. Я рада, что микроскопические мозги глав этих государств помогают ЕС разрушаться изнутри.