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Туристический бум на ж/д билеты опять начался в России – цены «кусаются»

Туристический бум на ж/д билеты опять начался в России – цены «кусаются»

Как и в прошлом году, туристы раскупили все железнодорожные билеты на южные направления. При этом средняя цена билетов на поезд на семью из четырех человек туда и обратно – в Центральную Россию, может составлять от 90 тысяч рублей и выше.

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