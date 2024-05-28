Туристический бум на ж/д билеты опять начался в России – цены «кусаются»

Как и в прошлом году, туристы раскупили все железнодорожные билеты на южные направления. При этом средняя цена билетов на поезд на семью из четырех человек туда и обратно – в Центральную Россию, может составлять от 90 тысяч рублей и выше.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии