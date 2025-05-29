Минтранс предложил обязать водителей активнее уступать спецтранспорту с мигалками

В России хотят ужесточить требования к поведению водителей при приближении машин экстренных служб. Минтранс подготовил проект изменений в ПДД, в котором уточняется порядок действий автомобилистов при встрече с транспортом, оснащенным специальными световыми и звуковыми сигналами.