Вот картина Фридриха фон Амерлинг - Три дорогие вещи (1838) Можете их назвать? О художнике: Фридрих фон Амерлинг родился в 1803 г в Вене, в семье проволочного мастера, работавшего по золоту и серебру, Франца Амерлинга и его супруги Терезии Каргль.