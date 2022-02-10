smi.media

435 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Sergiy Che
    Красиво свистит - если ещё не знать, что этот тот самый Димурин который радостно делал карьерку в правление Ельциноид...Компрадорская эли...
  • Sergiy Che
    Ему какие то особо ядрёные галстуки в тюрягу походу передали - нажрался и вот бредит....Саакашвили обвини...
  • Sergiy Che
    Вам верующим в Церковь! Пиндосы ща акцентируют внимание мира на своих военных поставках на Украину, почему бы РФ не с...Россия поступит к...

В Ростовской области прошло первое судебное заседание по делу о геноциде

В Ростовской области прошло первое судебное заседание по делу о геноциде

Первое судебное заседание по делу о признании геноцидом преступлений, совершенных фашистами в годы Великой Отечественной войны на территории Ростовской области, состоялось в Ростове-на-Дону, передает 10 февраля пресс-служба обладминистрации.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх