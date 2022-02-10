В Ростовской области прошло первое судебное заседание по делу о геноциде

Первое судебное заседание по делу о признании геноцидом преступлений, совершенных фашистами в годы Великой Отечественной войны на территории Ростовской области, состоялось в Ростове-на-Дону, передает 10 февраля пресс-служба обладминистрации.
Первое судебное заседание по делу о признании геноцидом преступлений, совершенных фашистами в годы Великой Отечественной войны на территории Ростовской области, состоялось в Ростове-на-Дону, передает 10 февраля пресс-служба обладминистрации.
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